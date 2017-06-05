關懷弱勢 休閒園區推「你入園，我送便當」活動

宜蘭縣三星鄉「擁抱玉泉溪」休閒園區，為回饋地方並照顧經濟弱勢的鄉親，即日起至6月30日，推出「你入園，我送便當」的愛心活動，每日將提撥前50名遊客門票收入的一半，做為購買「悟饕池上飯包」的愛心經費，並透過三星鄉公所、代表會的協助，轉送給三星鄉的清寒家庭。

「擁抱玉泉溪」休閒園區（悟元心靈文化園區）工作團隊說，即使能力有限，但始終都堅持「只要有機會就一定會回饋鄉里、幫助弱勢」的心意，這也是經營「擁抱玉泉溪」的社會責任之一，首波愛心活動以園區所在地的三星鄉為回饋對象。

「擁抱玉泉溪」園區門票每張150元，活動期間，每日前50張的一半門票收入，園區工作人員都會將其轉為價值75元的「悟饕池上飯包」愛心兌換券，並由鄉公所、代表會協助轉送到需要幫助的家庭。園方表示，這只是拋磚引玉，希望能有更多的人或團體共同來搭建愛心之橋，幫助更多的人，如果反應良好，未來將考慮以更多元的愛心活動方式，擴大幫助的對象。

(中時)