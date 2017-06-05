政大出現外籍狼師 8學生出面指認
日前有網友在Ptt上爆料，政大韓文系出現狼師，並有八位同學出來指認。為防林奕含事件重演，民進黨立委陳亭妃召開記者會要求教育部正視。校方則回應明天起將暫停這位教師授課，並加速處理性平程序。
因美女作家林奕含疑遭補教名師陳星誘姦，女學生遭到狼師騷擾的問題再度引起關注，立法機關也希望推動補教實名制解決此問題，不過不只在補習班，連在政治大學這樣的國立大學也會發生狼師騷擾學生事件。
爆料學生寫到，政大韓文系一名朴姓教師騷擾女學生，撫摸學生鎖骨前的肌膚、拍學生屁股、戳腰、捏臉，當學生閃躲時還說「妳這樣會讓我很生氣。沒有人會對教授這樣，是妳反應過度。」目前已有8位學生出面指控。
立委陳亭妃今天在記者會上表示，將全力協助女學生，將資料交給教育部，也轉述女學生提出的幾點要求，1.希望加速性評會處理速度 2.避免加害人與被害人當面對質以避免二次傷害 3.不希望媒體打擾 4.因加害人是外籍老師，有潛逃疑慮，希望相關單位防止該師潛逃出境 5.希望不要對其他外師展開獵巫行動。
教育部學生事務及特殊教育司專委黃蘭琇回應，教育部已掌握訊息，完成校安通報。而應學生的要求，會要求避免當事人正面對質情況，也會彈性處理當事者出缺勤與成績考核。若證實該師為狼師，也會在人事系統上做登錄。
政大主任秘書王文杰則回應上午已開性平會，成立調查小組調查，韓文系也決定明天起暫停這名教師課程，並安排代課教師和協助處理後續考試。
(中時)
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