單親爸摸11歲女兒胸部埃告 出於關心不起訴

15歲少女控單親爸爸在她5年級時摸她胸部報警提告，單親爸坦承有摸，但喊冤說女兒很小就長胸，他覺得奇怪帶去就醫，在再婚妻子提醒下，要女兒掀起衣服檢查，好奇觸碰後發現女兒已大，隨即分房睡，之後不曾逾矩。

少女也坦言上國中後爸爸會體罰才不想跟父親親近，姑姑也證稱全程知情並有告誡，桃園地檢署認為男子確實出於關心，行為不妥卻無猥褻犯意，予以不起訴處分。

(中時)