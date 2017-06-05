中年男穿洋裝高跟鞋 對女童露鳥

50歲古姓男子今年3月身穿黑色蕾絲外套、橘色小洋裝、粉紅色高跟鞋，在大園某國小附近見女童就掀裙當「露鳥俠」，至少2名女童受害，古男被逮後坦承為滿足自己性慾對女童踰矩，桃園地檢署依妨害風化罪嫌，向桃園地院聲請簡易判決。

(中時)