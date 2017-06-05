彰市暑期兒童班、夏令營 陪1900名學童fun暑假

彰化市長邱建富說明今年兒童暑期夏令營活動的特色。(謝瓊雲攝)

彰化市長邱建富(右三)展示去年科學營學童的紙飛機作品。(謝瓊雲攝)

彰化市立圖書館開辦的106年兒童暑期夏令營即將開鑼，市公所今天人大力宣傳，11日開放報名，詳情可上圖書館官網。(謝瓊雲攝)

邱建富欣賞製作精巧且維妙維肖的作品。(謝瓊雲攝)

再一個月就放暑假了！彰化市立圖書館每年廣受好評的「兒童暑期夏令營」，今年即將於11日起開放報名，共計提供1900個名額，市長邱建富歡迎學童踴躍參加，讓整個夏天都擁有滿滿的知性、趣味又快樂的假期。

長達兩個月的暑假，家長難免擔心長假漫漫、小孩何處去？彰化市公所今年規劃23個兒童研習班、18個兒童研習營、13個親子營，還有8場次免費文學營；11日起開放市民優先報名，19日開放一般民眾報名，額滿為止。

市長邱建富說，暑期課程豐富紮實，包含：桌球營、台語營、魔術營、科學營、廣播營、美語營、生態營、正音營、音樂營、擊樂營、文學營等；今年更首度辦理夜宿圖書館活動，讓孩子體驗夜宿書屋、與一排排書櫃一起過夜的感覺。

圖書館長陳春榮說，結合彰化文學館，將文學向下紮根，邀請文史工作者蔣敏全、陳仕賢、康原和石錦明帶領學童至公會堂、扇形車庫等進行地景走讀；活動地點不只限於彰化市內，也進而開拔到其他鄉鎮，像是溪州鄉水田濕地體驗、花壇鄉窯燒生活陶器等親子營。

邱建富說，重視環境永續、資源再利用，市圖也首次與清潔隊合辦「環保小尖兵親子營」，帶大小朋友參觀清潔隊、資源回收場與圾垃轉運站等地，讓大小朋友從活動中學習愛惜資源、保護環境，為環保盡一份心力。

(中時)