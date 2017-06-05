身中27槍 海豹特種兵靠它逆轉勝
現代戰場槍林彈雨，防彈衣成為士兵保命的裝備，二戰後材料學的進步更帶來了防彈衣技術的突飛猛進。在伊拉克和阿富汗戰爭中，美軍裝備的高性能防彈衣表現出非常強的防護力。其中，名為「攔截者」防彈衣插入碳化硼陶瓷插板後，為士兵提供了最高級別的戰場防禦力。
曾經有駐伊拉克美軍士兵在75公尺距離被SVD狙擊步槍擊中，倒地後迅速爬起，事後發現被命中部位只是有些瘀傷。原本子彈命中防彈衣後，巨大動能會導致肋骨折斷，內臟受損，實戰的結果是優秀的防彈衣可以避免這些傷害。
美軍使用防彈衣最著名的戰例，來自海豹突擊隊隊員麥克-戴，他在伊拉克執行戰鬥任務時，他衝進一所房子，遭到埋伏在裡面4名敵人的襲擊，身中27槍，有11槍打中防彈衣，16槍命中身體其它部位。所幸，神奇防彈衣讓他活了下來，並且用手槍擊斃了所有敵人。防彈衣為他擋住可能奪命的每一顆子彈。由此可見，現代防彈衣的性能有多麼強悍。
(中時電子報)
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