殺雙親案重審維持停押 王忠義直嗆法醫檢方道歉

被控涉殺雙親王忠義受訪直嗆法醫及檢方。（陳淑芬攝）

王忠義涉殺雙親案，台中高分院維持原停止羈押裁定，發言人行政庭長郭同奇表示，王無逃亡之虞，法官以「罪證有疑，利歸被告」原則，裁定維持停押。（陳淑芬攝）

（16：35更新內文）王忠義涉殺害雙親案，最高法院撤銷王忠義停止羈押。台中高分院5日開庭重審訊問，王忠義辯護律師及檢方攻防2個多小時，王則積極提出事證表達清白，合議庭裁定維持停止羈押。王忠義受訪時，激動直嗆一審檢方及相關法醫，請再度審視資料，若不公開道歉，事後，將向監察院陳情。

王忠義被控為詐領保險金而先後設局殺害雙親，一審被判處無期徒刑重罪。台中高分院4月間審理時，以台大法醫研究所的鑑定報告認定王母王蔡秀猜落溪撞石受傷溺斃的成分居大，沒有明確證據證實王男加工殺母，且經遭羈押2年之久，已沒有羈押必要，而裁定當庭釋放，引起社會譁然。

案經台中高分檢檢察官提出抗告，最高法院認為台中高分院裁定停止羈押理由僅引用鑑定報告，顯有不備而予以撤銷，台中高分院今天重審再度開庭。

王忠義辯護律師及高分檢檢察官攻防2個多小時，王忠義當庭氣憤嗆檢亂講；在旁聽席的王妻也大罵，她和小孩都是受害者，司法還沒還她公道，法警以她情緒太過激動，將她帶出庭外。

王忠義則提很多事證亟欲表明自己清白。他拿出雙親存摺指稱，他在101年期間共存進約百萬元，此外，他還同意父所留房地產無償贈與大哥等作為，佐證並不缺錢，且不可能為錢而殺害雙親。

王忠義描述母親溺水時，溪水暴漲及胸且天色已暗，他發現母親趴溺水中，他下水還數度因河底濕滑蹌跌、嗆水，他先將母抱上大石上做人工呼吸，再抱移到步道上等待救援。

合議庭法官經過評議後，當庭宣布維持原裁定，王忠義停止羈押且限制住居。台中高分院發言人行政庭長郭同奇受訪時表示，被告王忠義否認犯罪，法醫仍有不同意見，全案還有待釐清之處，但王忠義停押期間均定期向派出所報到，並無逃亡之虞，法官以「罪證有疑，利歸被告」原則，裁定停押被告，限制住居、禁止出境出海。

隨後，王忠義接受媒體採訪時激動地說，「請大家拭目以待，會再提出更多證據佐證」。王忠義並直嗆一審檢方及相關法醫，若不公開道歉，等事情落幕後，他會將相關資料向監察院陳情。他強調，這樣嚴重指控是因他都有所本。

王忠義說，對他有利的證據一直被掩蓋、不利的證據又被扭曲，並點名批評高姓前法醫甚至未參與全案鑑定竟堅稱他涉案，願提供完整資料請對方再度審視，並道歉。王忠義指出，他們夫妻這2年來受扭曲，但因相信司法、尊重法院，到目前為止都在控制情緒。

(中時)