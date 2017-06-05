腸病毒恐有高峰期 聽防疫醫師破除5大謠言

家長及幼童務必正確洗手，才能預防腸病毒感染。(圖/截至疾病管制署-1922防疫達人粉專)

今年腸病毒遲到，疾病管制署腸病毒疫情週報顯示，截至5月27日，國內有18例腸病毒71型輕症，2例沙克奇A2型及A6型，仍在疫情低點，但依據全國500多位定點醫師檢視系統資料顯示，往年5月底到6月是腸病毒高峰期，因此仍然不可輕忽疫情。網路上也有許多關於腸病毒謠言，疾病管制署為使民眾能有正確防疫觀念，在1922防疫達人粉專上破除謠言，讓我們聽防疫醫師詹珮君來一一來闢謠。

錯誤1：腸病毒是吃壞肚子造成

詹珮君醫師說明，造成腸病毒的克沙奇等病菌會到腸道繁殖，再經血液到全身，而造成身體不適，並非民眾認為的吃壞肚子才導致腸病毒。

錯誤2：只要不吃及不摸腸病毒病人吃過的食物就不會被傳染

若接觸過病人的糞便後，並沒有正確洗手，腸病毒就可能經由觸摸而汙染其他食物或用品，導致傳染給他人，腸病毒也會經呼吸道飛沫傳染，例如；打噴涕、口水，而接觸病人身上的水泡也會被感染腸病毒。

錯誤3：戴口罩可以避免感染腸病毒

詹珮君醫師指出，腸病毒患者在出現症狀的前一天，就具有傳染力，以及患者痊癒後，腸道仍會有病毒，因此在癒後數天到數週仍具有傳染力，仍要勤洗手並注意個人衛生。

錯誤4：可以吃市面上宣稱可預防、治療腸病毒的藥物以防止感染

腸病毒目前並沒有特效藥，且疫苗尚在研發，因此網路或市面上宣稱有治療或預防腸病毒的藥物皆為偏方、傳言，民眾不要誤信傳言而延誤醫治。目前手足口病泡疹性咽峽炎的治療方式採症狀治療，多數病人在3~5天內即可痊癒；而腸病毒重症前兆有持續嘔吐、肌肉抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、呼吸急促、心跳加快、嗜睡等，當小朋初出現該上述症狀，爸媽們就要趕緊送往腸病毒重症醫療網責任醫院。

錯誤5：腸病毒是口沫及糞便感染，因此感染腸病毒的媽媽可以餵母乳

母乳的確可以增進寶寶的抵抗力，但若媽媽正感染腸病毒，餵食母奶，並不能使寶寶抵抗腸病毒，而還是想親餵母乳的媽媽們，就得加強手部清潔及配戴口罩，或是可以請健康的家人瓶餵寶寶，詹珮君醫師提醒，媽媽若感染腸病毒還是得就醫治療，不要因餵母奶而拖延醫治。

疾病管制署提醒家長們，工作返家後務必更換衣物、正確洗手後再抱小孩，也要注意幼童返家後及進食前要確實洗手，以降低感染腸病毒風險。

(中時電子報)