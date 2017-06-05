200賓客見證婚前趴 安以軒婚禮包辦4天食宿
安以軒和澳門富商陳榮煉將在台灣時間6日在夏威夷完婚，5日先舉辦迎賓晚宴，除了「安氏企業」姊妹劉品言、夏于喬、白歆惠、陳喬恩、Linda都到場外，還有不少藝人到場祝賀，現場200賓客助陣，場面盛大溫馨。
晚宴主題訂下Dress code黃色，所以安以軒穿上灰色平口洋裝，上面繡有黃色小花現身，現場布置也都以白、黃色系為主，桌上放著進口的黃色鬱金香，她和老公十指緊扣入場，新郎一上台就太過緊張忘詞，感謝大家坐這麼久飛機來見證，安以軒也感動到眼眶泛淚，希望到場賓客都能吃得開心、玩得盡興。
據《自由時報》報導，安以軒對婚禮環節都很用心，每個賓客到下榻酒店時，開門就有她們準備的豪華伴手禮，用印有兩人英文名第一個字大寫為Logo的環保袋，裝了各種精品，有要價4千的防曬遮陽帽、6千的光學木傘、限量版特製最新款美圖手機、還有詳盡的紀念小冊，介紹當地民俗集每日行程。
而陳榮煉也包辦200名賓客在夏威夷4天3夜頂級酒店食宿，讓愛妻留下永生難忘的甜蜜回憶。
(中時電子報)
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