清大攜手各界研發　讓生活處處充滿科技

工研院材化所產品研究技術團隊研發「BioMF 移動式緊急淨水系統」雨傘手杖淨水器，不僅造福水資源匱乏地區，也能救災、成為野外探險家的利器。（清大提供）

國立清華大學即日起至10日，透過微博覽會方式，在台積館1樓舉行「蛻陳出新，預見科技桃花源」綠色健康城鄉生活新體驗活動，現場包括在地食物系統與食農地圖、雨傘手杖淨水器、e立淨消毒噴霧等攤位，讓民眾近距離體驗科技帶來的綠色健康新生活。

清大表示，學校攜手工研院公益委員會、高登智慧科技，打造科技生活實驗場域，從在地關懷、新創科技及土地友善出發，從在地食物系統與食農地圖、低碳交通網絡、腳踏車試騎等認識環境友善新科技，活動也安排多場主題座談會，透過跨界對話，激盪出對下一波產業想像。

「蛻陳出新，遇見科技桃花源」包括動、靜態活動，其中雨傘手杖淨水器，是工研院材化所產品研究技術團隊研發「BioMF 移動式緊急淨水系統」，淨化水中懸浮微粒後成安全飲用水，手杖抽拉1次可過濾25毫升，雨傘1分鐘可濾20毫升，不僅造福水資源匱乏地區，也能救災、成為野外探險家的利器。

清大指出，災後環境差，醫療體系不足，因此工研院與清大、交大合作，研發全球首創「EleClean e立淨消毒噴霧」，將清水裝進香水瓶大小的裝置，透過「電化學」原理氧化還原，只要15分鐘，即可成為高活性氧消毒水。今年2月團隊也在新竹成立新創公司「創淨科技」，為台灣新創事業注入經濟活水。

現代人工作壓力是健康隱形殺手，高登智慧科技發明「手機1秒測情緒壓力」，也在展場展出，只要將雙手大拇指輕壓金屬面板，手機App即顯示量測結果並解讀，包括心率、活力年齡、心情、壓力等，也可進行呼吸訓練，舒緩緊繃的神經與肌肉，達到放鬆。

活動發起者、清大科管院講座教授史欽泰說，人不能只有工作，還要生活，不少師生運用所學積極實踐夢想，但卻因為力量分散而不易被看到，這場展覽活動，可讓更多人看見，成為提供點子交換、服務的平台，聚集這股力量，「小確幸不只是小確幸，是能成就大未來」。

(中時)