腫麼了？高圓圓臉圓潤 網驚認不出

高圓圓難得綁起長髮，頂著俏麗馬尾造型示人。（圖／取材自高圓圓工作室、时尚芭莎微博）

高圓圓雙頰圓潤，網友驚訝認不出。（圖／取材自时尚芭莎微博）

女神高圓圓日前曬出14年前對比照，高顏值驚豔眾人，23歲的她模樣青春，清秀臉蛋與精緻五官，少女味十足，對比現今高圓圓仍擁濃眉大眼、光滑肌膚，熟女魅力驚人，歲月完全沒在她臉上留下痕跡，不過近日高圓圓接受採訪的影片卻驚見女神臉蛋圓潤，模樣險讓人認不出。

高圓圓近期接受時尚雜誌專訪，分享她的居家日常以及與貓咪的互動，透露自己工作外，待在家時間比較多，被封小廚娘的高圓圓也擁一手好廚藝，還會煮麻油雞麵線，不過總是俏麗如少女的高圓圓這回卻雙頰圓潤，網友看了更驚呼「女神的臉...腫麼了」、「差點沒認出來」。

不過也有粉絲跳出來緩頰，認為高圓圓這回難得綁起長髮，頂著俏麗馬尾，加上可能改變妝容，才會讓高圓圓看起來與平常放下頭髮時不同。

(中時電子報)