找傅崐萁回黨？吳敦義：失聯黨員都希望回娘家
距離預定黨主席交接還有2個月，國民黨主席當選人吳敦義，今日來到花蓮舉辦感恩餐會，並馬不停蹄拜會議長賴進坤、縣長傅崐萁，提前「暖身」佈署縣市長選舉意味濃厚，被問及縣長傳聞將「入黨」，吳敦義表態，希望失聯黨員「回娘家」。
國民黨魁選舉，吳敦義在花蓮縣囊括4376票，以近45％得票率，漂亮踏破洪秀柱上屆的鐵票倉，吳敦義夫婦今天中午南下花蓮謝票，在翰品酒店席開18桌感謝上百名「義哥」、「義姊」相挺，並一一和花蓮縣農漁會、婦女會系統，以及多名地方「挺吳派」民代握手致意。
吳敦義說感謝花蓮鄉親幫忙，讓他在第一輪就過關，讓黨魁選舉盡快結束，讓黨安定團結，未來盼能順利推展任務，加強農漁會及水利會黨部運作，讓黨意更貼近地方民意，青年黨部也將徵求新的黨員，特別是年輕的朋友，為國民黨注入朝氣、活力。
吳敦義隨後至花蓮縣議會與議長賴進坤闢室密談30多分鐘，緊接著趕赴縣府拜會縣長傅崐萁，傅崐萁稱讚吳敦義資歷完備，在台灣「無人能出其右」，期許吳主席帶領真正強而有力的在野黨，導正國家時事，讓台灣人的聲音能夠得到重視。
被媒體問及傅崐萁傳聞將「重回國民黨懷抱」，傅崐萁拉著吳敦義上樓，直說「不要問這個好不好！」吳敦義笑著對媒體說，你知道它的動作是什麼意思了嗎？但稍早在餐會前，吳敦義受訪表示「失聯的黨員我都希望回娘家！」假設傅縣長要回國民黨，只要手續完備、合乎資格，沒有拒絕的道理。
(中時)
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