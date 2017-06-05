彰化農民張世閔 使用溫網室栽種躲過豪雨轟炸

彰化縣長魏明谷（左）參觀張世閔（左二）的溫網室菜園，並且現場採摘水耕萵苣。(圖/鐘武達)

縣府在張世閔農場舉辦溫網室設備觀摩會，埤頭農民精彩演出助興。(圖/鐘武達)

連續幾天豪大雨猛烈轟炸，彰化縣農業災情慘重，埤頭鄉農民張世閔則因3年前貸款投資溫網室設施，種植的蔬菜毫髮未損，今(5)天縣政府在他的溫網室農場舉辦觀摩會，他說「要鼓勵青年返鄉務農，溫網室是趨勢」。

縣長魏明谷說，彰化縣是蔬菜主要產地，為避免天災造成損失並提升農民收益，縣府配合農委會輔導農民搭設結構加強型溫網室設施，歷經多次颱風考驗，且就在近幾天的豪大雨期間，都證實具有防災的效果。

適逢梅雨季節的豪大雨轟炸，縣府在張世閔農場舉辦這場成果觀摩會格外受到農民的關心 ，魏明谷當場呼籲現場逾百名農民要踴躍提出申請，依搭設溫室類型可獲得90萬至最高550萬元補助。

農糧署中區分署副分署長林美華也表示，農委會今年起推動5年設施加強計畫，推動5年2000公頃的設施農業，也開辦有設施農業專班，鼓勵農民好好利用政府的資源。

張世閔表示，3年前他與妻子斥資約600萬元搭設加強型簡易塑膠布溫室18棟，總面積0.4公頃，歷經2015年蘇迪勒、杜鵑以及2016年莫蘭蒂、梅姬等多次颱風都挺過，生產的水耕萵苣品質優良且產量穩定，年產量約85公噸，真的很不錯。

(中時)