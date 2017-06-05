高市鬧區驚傳火警 幸無人傷亡

高市新興區鬧區5日中午驚傳火警，警消到場發現2間店面3、4樓都有濃煙竄出，火勢約在半小時後撲滅；警消指出，五福二路上3棟相連接的4樓透天厝店面失火，最左邊是停業服飾店、中間為日式餐飲店3、4樓都冒出火煙，最右邊營業的服飾店4樓也被波及，所幸無人受傷，起火原因仍待進一步調查釐清。

(中時)