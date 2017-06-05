政大驚傳有狼師！ 校方：暫停該師所有課程
政大驚傳有狼師！學生爆料韓文系某外籍教師性騷擾女學生，且受害者不只1人。立委陳亭妃今召開記者會，表示透過通訊軟體與學生溝通，並了解問題，至少有8人反應曾有類似經歷，要求教育部正視問題並妥善處理。
對此，政大主秘王文杰回應，該名個案本身於6月3日晚間，已由韓文系主任通報校方，同一時間校方也已向教育部校安通報處理中心通報；而今天上班日，校方上午便依性平會規定，啟動3人調查小組進行事件後續調查。
王文杰表示，為保護學生與學生的受教權，校方已要求韓文系從明天開始，暫停該名教師所有課程，並已適當安排相關代課、考試，以及期末成績考核等教務相關事宜安排，將待取得調查結果後向性平會報告，並做最後裁定。
由於已接近期末，針對學生課程成績，王文杰也表示，不會由該名教師定奪學生學期成績，韓文系將有銜接予適切安排，由代課老師打分數，「重要的是學生權益不能受到損害」，且尚未確定該名教師是否清白前，不會恢復授課。
(中時)
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