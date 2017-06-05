2017 Run To Love高雄捷運公益路跑開始報名

高雄捷運2017公益路跑代言人「南十字星」。(高捷提供)

高雄捷運公司將於年底12月9日在世運大道舉辦「2017 Run To Love高雄捷運公益路跑」，活動首度加入「馬拉松42公里」組，另維持原有「半程馬拉松21公里」、「精實挑戰組11公里」及「健康休閒組5公里」等共計4組，改變以往機廠路線，將串聯大高雄南北知名地標景點，進入左營海軍基地，賽事結餘款則會全數捐給創世社會福利基金會，即起至8月18日受理網路報名。

「2017 Run To Love高雄捷運公益路跑」5日在高捷中央公園站舉辦開跑宣傳，高捷人氣小編組成「南十字星」團體，躍身活動代言人，號召市民朋友攜家帶眷以行動投身公益，傳遞幸福正能量。賽事特別設計專屬熱感應紀念衫，會隨跑者體溫上升而變色，報名跑友另有機會抽中「澎湖4天3夜雙人自由行」。

(中時)