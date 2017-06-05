台中市豪雨不淹‧海綿城市策略奏效

台中市長林佳龍親自到西區五權西路雨水下水道視察，了解雨水下水道清疏成果。（陳世宗攝）

太平區到大里區間的新仁路雨水下水道，去年底完工後；連日來豪大雨侵襲發揮奏效！（陳世宗攝）

台灣各地連日降下豪大雨！台中市部分地區日累積雨量超過300毫米，山區更達1054毫米，所幸各項防汛措施奏效；市區多處雨撲滿等滯洪空間充足，如同海綿般吸納降水，並未造成明顯淹水災情。副市長林陵三還協調經濟部水利署原水濁度飆高時應變作為，確保台中市供水無虞。

水利局長周廷彰說，汛期前已針對台中市132條河川、野溪及道路側溝進行清淤共428公里，清理出285噸淤泥及垃圾保持河道暢通。應變期間，該局啟動抽水站運轉，於易淹水點布署7處12部大型移動式抽水機，總計動員450人次及出動大小型機具計112部次，確保市民生命財產安全。

周廷彰說，過去易發生淹水太平、霧峰、沙鹿、大雅等區，近年來興建雨水下水道、滯洪池、野溪整治等，提升排水及滯洪能力；這次豪雨期間得到驗證，解決當地居民長期以來水患之苦。太平區光隆村、興隆村搶在汛期前，完成光興隆排水分洪道及隆營區南側滯洪池，有效發揮紓緩強降雨效用。

大里區瑞城里、塗城里、仁化里及仁德里等長年以來淹水問題，市府耗資1.8億元，施作美群路雨水下水道工程，全長800米、管徑2.4M；將美群路北側及東側逕流截往草湖溪，有效減輕美群路西側人口密集區淹水問題。

台灣大道靜宜大學至弘光科技大學段，以往遇雨就成為滾滾黃河！周廷彰指出，該局在上游完成龍山路段野溪滯洪池、靜宜後方滯洪池、龍山路上游野溪整治，竹林南溪中游滯洪池等施作，加上13寮滯洪池啟用，解決大雅區忠義里地區淹水問題，在這次嚴厲豪雨考驗下順利過關。

南屯區五權西路高速公路涵洞，以往易淹水造成機車騎士無法通行！去年進行雨水下水道、分洪、抽水站設置等改善工程後，這次也沒有淹水情形發生。去年底啟用的柳川親水河岸提供優質河岸景觀環境，也兼具市區排洪功能；規劃即考量防洪需求拓寬河道兩側8公尺，豪雨來襲時提供排洪功能。

穩定供水部分，副市長林陵三與中央協調機制，如大甲溪水源混濁，石岡壩原水濁度升高，由食水嵙溪取水混合降低原水濁度，以混和後的水源供水給豐原淨水廠；另一方面，增加鯉魚潭水庫水源供應鯉魚潭給水廠輸往台中，透過水源配置，確保大台中供水無虞。

(中時)