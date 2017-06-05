陽岱鋼回來了！拚助拳讀賣巨人中止10連敗

等了3個月，陽岱鋼總算重返巨人一軍。(截自日本雅虎體育)

讀賣巨人近期苦吞10連敗，狀況差到不行，球團在5日休兵這天再度變陣救戰績，把35歲的老將脇谷亮太下放二軍，自春訓起就因下半身受傷休兵的陽岱鋼，將於6日巨人對戰西武一役，首度穿著巨人球衣亮相，盼替連敗中的巨人注入一道活泉。

陽岱鋼去年風光加盟巨人軍，然而卻自春訓後，就先後受左大腿拉傷、右腳足底筋膜炎傷勢影響，一路休息到上月底才投身實戰。截自昨天為止，他在二軍共出賽6場，16打數揮出2支安打，打擊率1成25、長打率1成88、上壘率1成76，帳面上成績不算傑出，不過他認為狀況越來越好，球團經評估後，決定讓他上到一軍。

(中時電子報)