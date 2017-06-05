才被放生 台灣鯛又進五臟廟

宗教團體在活水湖放生台灣鯛，民眾風聞後前去撒網抓魚。（莊哲權攝）

剛被宗教團體放生的台灣鯛，又進了人類的五臟廟。（莊哲權攝）

「結果還是進了五臟廟」，昨天有遠從北部來的宗教團體，在活水湖放生大量台灣鯛（俗稱吳郭魚），引起一片譁然；今天上午便有民眾前往抓魚回去加菜；台東縣政府農業處表示，放生台灣鯛雖未違法，但是對生態仍有不良影響，請勿隨意野放。

台北某宗教團體昨天搭乘3部遊覽車，大陣仗地到活水湖放生台灣鯛，由於上個月中旬當地才發生外來種魚虎咬傷人事件，放生消息在網路上傳開，吸引不少網友關注，擔心對生態造成危害。

今天上午有不少民眾聞風而至，在放生區撒 網捕魚，也許是剛野放的魚，還不熟悉環境，大多群聚岸邊，捕魚的民眾很輕易地就抓滿半桶，每尾都有半斤大，民眾說，前幾天下雨沒有工作，菜價又貴，抓些魚回去加菜。

「這群無辜的台灣鯛，剛在慶祝重生，沒想到隔天還是進了五臟廟」，有網友打趣：下次不要這麼麻煩，直接擺攤免費送就好，也不會破壞環境。

台東縣政府農業處表示，放生行為包括魚種、數量、地點依法都要先報備，野放台灣鯛雖未違法，但是台灣鯛是強勢魚種，對環境適應力強，還是不要隨意野放，以免對生態造成危害。

(中時)