雲林產地葉菜三兄弟漲3倍 比高麗菜還高

白菜水傷嚴重，價格漲三倍。（周麗蘭攝）

暴雨過後西螺果菜交易市場今天第一天開市，交易量936公噸，平均價格漲65%，可說無一不漲，漲最高的不是高麗菜，是俗稱「葉菜三兄弟」的小白菜、油菜、青江菜，漲了三倍多。

雲林縣農業災損嚴重，今天西螺果菜市場交易量930公噸，只比上周五960公噸少一些，菜市場表示，因為農民都在搶收，再遲一天就來不及，大概三、四天後就沒甚麼菜了。

被認為有「菜蟲」炒作價格的高麗菜，西螺果菜市場今天交易224公噸，比上周238公噸少一些，品質最好的每公斤20元漲到36.7元，漲幅83%。

漲幅最大的是小白菜、油菜、青江菜、芥藍菜，品質好的每公斤從上周12元漲為45元，漲幅275%。

(中時)