UNITE With Tomorrowland 首波預售限量開賣

中信卡友預售開賣前兩小時可搶先購票。(圖片：時藝多媒體提供)

世界排名首位電子音樂祭Tomorrowland引領世界團結的宗旨，首次來台舉辦UNITE With Tomorrowland，將奇幻觸角伸進高雄義大，並首度使用衛星傳送，由比利時Tomorrowland主場控制UNITE 8國舞台聲光效果，力拼全球同步享受主場震撼，聯合8國一同狂歡!

2017年共有8個國家入選成為UNITE With Tomorrowland成員，有德國、杜拜、韓國、台灣、馬爾他、以色列、西班牙和黎巴嫩，而韓國與台灣更是亞洲唯二入選國家，舉辦主題為魔幻之鏡的演出。不僅有百大DJ於現場演出，還更將利用科技創造出雙向甚至多向的互動，利用螢幕播送比利時主場盛況，交替切換其他國家的現場狀況，呼應世界大同團結一致的理念。

主辦單位時藝多媒體目前已公布三個現場演出DJ Showtek、Shogun與Picasso，現場播送DJ將有Armin Van Buuren、Kshmr與Dimitri Vegas & Like Mike，後續會有更多DJ公布。兩波早鳥都已完售，今日(6/3)首波預售於中午12點開賣，第二波預售票將於6月17日開賣，兩波預售中國信託卡友都可於開賣前兩小時優先購買。

首波預售票價2,400元，第二波預售票價3,000元，還有學生票、VIP與住房套票可供選擇，欲購票請洽KKTIX或是FunNow。

首波預售票現正熱賣中。(圖片：時藝多媒體提供)

※表演資訊

日期：2017年7月29日(19:00) – 2017年7月30日(7:00)

地點：高雄義大世界 大草坪(高雄市大樹區學城路一段10號)

主辦單位：時藝多媒體、九井廣告、大聲公國際

冠名贊助：LEXUS

贊助單位：中國信託

Facebook：【時·藝·演】

※售票系統

一般售票系統：KKTIX (02)2577-0362

住房套票：FunNow

(中時電子報)