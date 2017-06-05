UNITE With Tomorrowland 首波預售限量開賣
世界排名首位電子音樂祭Tomorrowland引領世界團結的宗旨，首次來台舉辦UNITE With Tomorrowland，將奇幻觸角伸進高雄義大，並首度使用衛星傳送，由比利時Tomorrowland主場控制UNITE 8國舞台聲光效果，力拼全球同步享受主場震撼，聯合8國一同狂歡!
2017年共有8個國家入選成為UNITE With Tomorrowland成員，有德國、杜拜、韓國、台灣、馬爾他、以色列、西班牙和黎巴嫩，而韓國與台灣更是亞洲唯二入選國家，舉辦主題為魔幻之鏡的演出。不僅有百大DJ於現場演出，還更將利用科技創造出雙向甚至多向的互動，利用螢幕播送比利時主場盛況，交替切換其他國家的現場狀況，呼應世界大同團結一致的理念。
主辦單位時藝多媒體目前已公布三個現場演出DJ Showtek、Shogun與Picasso，現場播送DJ將有Armin Van Buuren、Kshmr與Dimitri Vegas & Like Mike，後續會有更多DJ公布。兩波早鳥都已完售，今日(6/3)首波預售於中午12點開賣，第二波預售票將於6月17日開賣，兩波預售中國信託卡友都可於開賣前兩小時優先購買。
首波預售票價2,400元，第二波預售票價3,000元，還有學生票、VIP與住房套票可供選擇，欲購票請洽KKTIX或是FunNow。
※表演資訊
日期：2017年7月29日(19:00) – 2017年7月30日(7:00)
地點：高雄義大世界 大草坪(高雄市大樹區學城路一段10號)
主辦單位：時藝多媒體、九井廣告、大聲公國際
冠名贊助：LEXUS
贊助單位：中國信託
Facebook：【時·藝·演】
※售票系統
一般售票系統：KKTIX (02)2577-0362
住房套票：FunNow
(中時電子報)
關鍵字：電子音樂、Tomorrowland
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。