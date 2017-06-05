謝金燕恐神隱到底 缺席豬哥亮告別式三大原因曝光

親近豬家的人士透露，謝金燕與姊姊至今神隱21天，完全沒跟其他家屬聯繫，可能會就這樣一路缺席到底，告別式也不例外。(中時資料照片)

「秀場天王」豬哥亮將於本月20日舉辦告別式，外界除關心喪事流程安排外，也好奇謝金燕當天是否會現身？昨新北市議員周勝考才表示了謝金燕姊妹倆「應該不會不出席」，最親的家屬會做靈車送天王棺木走最後一段路，然今天事情出現轉折，有傳謝金燕與姊姊不會出席告別式，打算神隱到底。

謝金燕自豬哥亮過世後，幾場做七法會皆未出席，至今已神隱21天，她的經紀人球球日前解釋「愛不分何時何地」、「姊姊用自己的方式悼念父親」，透露謝青燕與謝金燕日夜為爸爸拜懺、誦經14小時，而議員周勝考也心疼謝金燕被外界說不孝，證實姊妹倆從豬大哥病危時就總守在身旁，為她們抱不平，然經紀人至今還未對謝金燕出席豬哥亮告別式與否的問題，給出確切答案。

昨曾傳出，豬家人商討天王告別式流程時，都很有默契避開謝金燕名字不談，然據《自由時報》報導，親近豬家的人士透露，其實豬家人開會時不是有默契避談謝金燕，而是「根本無從討論起」，因為謝青燕、謝金燕21天來徹底神隱，也沒跟豬哥亮其他家屬聯繫，照情理來說，姊妹倆現不現身，應該都會說一聲才是，因此覺得有些古怪。

據了解，豬哥亮告別式當天，謝青燕、謝金燕及其兒子，不管家祭、公祭甚至之後有浩大陣頭護送的路祭，皆不會現身，一來路祭繞板橋場面太盛大，二來顧慮母親林見如心情，無法為豬哥亮公開戴孝，再者，也擔心被豬哥亮生前的債主盯上，不過若是豬哥亮辦百日追思會，謝金燕出席公開盡孝的機會比較高。

(中時電子報)