苦苓砲轟陳師孟 腦袋還正常嗎？

台灣陪審團協會3、4日舉辦「人民期待的司法改革座談會」，監察委員被提名人陳師孟砲轟，司法體系仍是「辦綠不辦藍」，「黨國遺緒」從未消失，須透過修改法官法與監察院行使彈劾權來制衡司法。

對此，作家苦苓昨（4）日在臉書砲轟，陳師孟先生，你的腦袋還正常嗎？

苦苓指出，陳師孟曾說監察院是廢物，自己卻又是監察委員被提名人，說是要廢物利用，也就是說陳師孟願意做個廢物來被人利用囉？如果還能用又怎麼能說是廢物？這是什麼邏輯？

陳師孟說至少有30%的法官還有黨國思想、辦綠不辦藍。苦苓批評，30%完全沒有任何根據，純粹是個人胡亂臆測，也就是信口開河，這是一個學者應有的態度嗎？

苦苓質疑，難道辦藍不辦綠旳法官就不存在嗎？昰不是也需要退場？正確的態度不是應該藍綠都辦嗎？監察委員利用職權逼迫不合己意的司法人員下台，這不是政治迫害，什麼叫政治迫害？

苦苓更點出，立法院修改法官法， 讓監察院成立「轉型正義真相與平反委員會」，能夠記名審理政治案件，監察院要自己來做司法工作，這又是哪門子的三權分立了？到底是要改革還是廢掉司法院？

最後苦苓呼籲陳師孟，不要再去當「廢物監委」了，否則不但會弄得天下大亂，也壞了陳師孟畢生所剩無幾的名節，請醒醒吧！

(中時電子報)