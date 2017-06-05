高雄地檢署掃毒 兩月合計逮捕藥頭123人
高雄地檢署執行高檢署「軍中查緝毒品專案」、高雄高分檢「區域聯防緝毒專案」，自今年4月1日起強力掃毒，共向法院聲請核發搜索票近90張獲准，搜索93處，逮捕毒品中小盤藥頭123人，施用毒品人口850人，聲押獲准47人、交保29人。其中還包括日前破獲的台灣緝毒史上最大海洛因磚走私案。
兩個月的毒品掃蕩，由雄檢緝毒專組主任檢察官高峯祈、曾靖雅率同緝毒專組檢察官趙期正、李怡增、顏郁山、李賜隆、鄭益雄、吳正中、李佳韻、李侑姿、楊瀚濤、許育銓、蕭琬頤、丁亦慧、陳建烈、林恒翠等14人，指揮調查局高雄市調處、南機站、高市府警察局、海巡署南巡局、刑事局偵八大隊、高雄港警總隊、航警局高雄分局、高雄憲兵隊等單位，執行大規模查緝。
雄檢指出，毒品日益氾濫、吸毒年齡層逐年下降，將持續貫徹法務部「跨境合作」、「向上溯源」之毒品防制政策，針對轄內毒品中小盤藥頭查緝，同時掃蕩毒品大盤供應商，以阻絕販毒通路。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。