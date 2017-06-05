高雄地檢署掃毒 兩月合計逮捕藥頭123人

高雄地檢署執行高檢署「軍中查緝毒品專案」、高雄高分檢「區域聯防緝毒專案」，自今年4月1日起強力掃毒，共向法院聲請核發搜索票近90張獲准，搜索93處，逮捕毒品中小盤藥頭123人，施用毒品人口850人，聲押獲准47人、交保29人。其中還包括日前破獲的台灣緝毒史上最大海洛因磚走私案。

兩個月的毒品掃蕩，由雄檢緝毒專組主任檢察官高峯祈、曾靖雅率同緝毒專組檢察官趙期正、李怡增、顏郁山、李賜隆、鄭益雄、吳正中、李佳韻、李侑姿、楊瀚濤、許育銓、蕭琬頤、丁亦慧、陳建烈、林恒翠等14人，指揮調查局高雄市調處、南機站、高市府警察局、海巡署南巡局、刑事局偵八大隊、高雄港警總隊、航警局高雄分局、高雄憲兵隊等單位，執行大規模查緝。

雄檢指出，毒品日益氾濫、吸毒年齡層逐年下降，將持續貫徹法務部「跨境合作」、「向上溯源」之毒品防制政策，針對轄內毒品中小盤藥頭查緝，同時掃蕩毒品大盤供應商，以阻絕販毒通路。

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(中時)