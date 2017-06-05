活體美術課本正夯！奧塞展導覽手冊火燒熱賣 躍登國內暢銷書籍排行榜第四名
目前正在國立故宮博物院展出的「印象．左岸–奧塞美術館30週年大展」，於四月初開展至今參訪人數已突破10萬人大關，米勒、梵谷、雷諾瓦等世紀名畫真跡來台，展場好比一本活體的美術課本，民眾得以綜觀十九世紀的西洋美學歷史，展覽限定導覽手冊，更於眾多藝術書籍中脫穎而出，躍登國內五月份藝術類暢銷書籍排行榜第四名，觀展搭配導覽手冊更能深層瞭解畫作背後意涵，帶回家反覆品味世紀精華。
奧塞美術館巡迴展展品總保值就超過150億台幣，可謂是近來年暑假台北最盛大的藝術盛事。展區以五大美學概念劃分，包含：浪漫主義與古典主義、學院派與寫實主義、印象派與自然主義、象徵主義與折衷主義、二十世紀現代藝術之起源等。在這五個重要藝術運動對照之下，讓觀眾彷彿漫步巴黎左岸，看盡十九世紀的藝術獨特面貌。
展覽導覽手冊在誠品實體店鋪五月份藝術銷售排行榜名列第四名；博客來網路書店第十二名，主辦單位表示：「很樂於看見藝術教育落實在台灣並擴散於生活每個角落，在展場內不時都會看到民眾手上拿著導覽手冊、耳上配戴語音導覽，近距離的欣賞梵谷、米勒、雷諾瓦等世紀名畫，藝術教育的落實不再只限於傳統的學校體制教育，展場就是一本活體的美術課本，讓畫作自己說它的故事，在導覽手冊、圖錄的專業帶領下，民眾得以更深入瞭解大師的雋永作品」
主辦單位更宣布為慶祝其導覽手冊熱賣，展場賣場之導覽手冊限時特價79折(原價350元)；圖錄更是打出全通路最低價格75折(原價1200元)，其實際特價活動依照實際現場公告為主。本展覽僅巡迴韓國首爾及台北兩站，展出包括梵谷、米勒、雷諾瓦、莫內、塞尚、高更、竇加、秀拉與德拉克洛瓦等藝術大師69件作品，完整展現西方19世紀下半葉豐碩的藝術成果，喜愛的民眾請不要錯過。
(中時電子報)
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