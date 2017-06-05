《時來運轉》運彩6日到12日單場暨場中投注 陽岱鋼登場戰西武

陽岱鋼6日將在巨人首度亮相，對戰洋聯的西武。(本報資料照)

提供「台灣運彩單場暨場中投注場次預告表(民國 106年06月06日~民國106年06月12日)」供大家參考：

本週焦點預告：

1.「美國職籃」：總冠軍全面單場及場中投注。

金州勇士與克里夫蘭騎士的總冠軍之爭，6/8(四)09:00以及6/10(六)09:00在克里夫蘭騎士主場進行，由詹姆士所帶領的騎士軍團是否能把握機會在主場搶下勝利？目前勇士戰績2:0領先，第三戰台灣運彩看好勇士有機會再下一城，目前不讓分玩法勇士賠率1.45倍、騎士賠率2.15倍。

‧台灣運彩將另開立球員得分大小、球員得分比較、總冠軍賽MVP…等多項特別項目，讓激烈賽事增添樂趣！

2.「美國職棒」：提供8場單場或場中投注。

陣中年輕主將日益成熟的華盛頓國民，6/6(二)將率先作客西區挑戰洛杉磯道奇；緊接著6/7(三)、6/8(四)兩天，則有宿敵交鋒的基襪大戰，週末國民、道奇、洋基將再兵分三路，分別對壘遊騎兵、紅人以及金鶯，其中洋基與國民是分別暫居美聯、國聯東區首席的勁旅，是否持續走強，球迷不妨鎖定。

3.「日本職棒」：提供6場單場或場中投注。

跨聯盟交流戰持續火熱對壘中：6/6(二)至6/8(四)台灣運彩推出讀賣巨人作客琦玉西武獅主場的三連戰，這個對戰組合是90年代日職總冠軍戰的精彩戲碼，已成球迷心目中經典。6/9(五)起巨人則轉戰北海道火腿鬥士隊主場札幌巨蛋，兩隊分別為台灣好手陽岱鋼前後加盟過的勁旅，會擦出怎樣的火花值得球迷期待！

4.「足球」：提供4場單場或場中投注。

‧本週是國際比賽週，台灣運彩特別精選多場國際賽事，開放單場或場中投注。6/9(五)下午，南美雙雄巴西和阿根廷將在澳洲墨爾本進行友誼賽，這是兩隊繼2014年在北京後，再一次移師海外的對決。 

‧世界盃歐洲區資格賽，各小組本週也將對戰一輪，A組的瑞典對法國將是小組首名之爭；F組有英國內戰，小組領頭的英格蘭，作客對壘為爭取小組次名而努力的蘇格蘭。

‧另外還有亞洲盃資格賽，重召多名旅外精英的中華隊，將遠征新加坡爭取首勝。

5.「法國網球公開賽」：16強賽全面單場投注。

年度網球四大賽之一的法國網球公開賽現正熱烈激戰中，眾星雲集法國巴黎羅蘭·加洛斯球場，有紅土之王美稱的西班牙蠻牛納達爾奪冠呼聲極高，目前冠軍賠率1.30倍，前球王N.喬科維奇以5.00倍賠率緊追在後。法國網球公開賽十六強開始，台灣運彩場場開放單場投注，並視情形提供場中投注，喜歡網球的朋友絕對不能錯過。

備註：實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主

(中時電子報)