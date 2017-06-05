鄭運鵬兌現承諾 發放「淹水雞排」

鄭運鵬在5日兌換承諾在立法院辦公室外發放雞排。（陳信翰攝）

鄭運鵬（左）在5日兌換承諾在立法院辦公室外發放雞排。（陳信翰攝）

鄭運鵬（左）在5日兌換承諾在立法院辦公室外發放雞排。（陳信翰攝）

鄭運鵬在5日兌換承諾在立法院辦公室發放雞排，時間還沒到，立院外就聚集排隊等候領雞排的民眾。（陳信翰攝）

民進黨立委鄭運鵬日前曾放話「四年內，桃園機場若淹水，就請大家吃雞排」，2日豪雨造成桃機再度淹水，鄭運鵬在5日兌換承諾在立法院辦公室外發放雞排。

(中時)