大雨過後 男子撿拾漂流木送法辦

南投市許姓男子，在南投縣竹山鎮濁水溪河床，撿拾漂流木，發現保7總隊第6大隊員警巡邏時，許男往車外丟棄3塊漂流木；警方攔查，在後車廂發現1塊漂流木，經南投林管處人員鑑定，分別是紅檜木2塊、扁柏2塊，許嫌坦承非法檢拾，警方偵訊後，依違反森林法等罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

保7總隊第6大隊長黃建智表示，依森林法規定，天然災害發生後，國有林竹木漂流至國有林區域外時，當地政府需在1個月內清理註記完畢；未能清理註記完畢者，當地居民得自由撿拾清理。

因此，在縣市政府未公告提供民眾自由檢時時，民眾切勿任意撿拾漂流木，警方將會加強巡邏，請民眾不要以身試法。

(中時)