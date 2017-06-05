豪雨炸基隆　議員砲轟林右昌「快道歉！」

議員張耿輝要求市長林右昌快向市民道歉。（基隆市政府提供）

議員呂美玲要求市長林右昌快向市民道歉。（基隆市政府提供）

市長林右昌並未鬆口。（基隆市政府提供）

梅雨怒掃北台，基隆受災情況嚴重，今天上午基隆市議會邁入倒數第2天議程，議員們砲轟連連，痛批市府防災不力，並紛紛要求市長林右昌「趕快向市民道歉！」

林右昌表示，此次災損約4億元左右，安樂區大致完成災後復原，昨天也將汙泥清整完畢，目前已在大武崙地區建置防水閘門，3日也建請林全院長將武崙溪納入中央管制，並將從寬從優補助災損，進行相關稅減。

「每次有了災情民眾都好像自認倒楣一樣，市長應該道歉！」議員張耿輝痛批，氣象局幾天前就發布豪雨預報，市府卻毫無作為，使得大武崙居然連續3年都淹大水，而且到現在都沒跟市民道歉。

議員呂美玲質疑，前瞻計畫中有2507億水環境預算，為何不先拿來治水，每次淹水後才知道要分洪、清淤泥，並說「市長不要每次被民眾嗆才知道要做事，那選民選你做什麼？趕快向市民道歉！」

「不要老是將事情推給前朝，或說淹水都是從金山、萬里流過來，你欠民眾道歉！」議員俞叁發怒批林右昌，之前就曾提議過在大武崙附近的內寮建置節流措施，市長都沒聽進去。

對此，在中午議會中場休息時，記者追問他是否要道歉，林右昌並未鬆口，只說將盡力重建災區，下午將去邊坡滑落嚴重的尚仁國小進行會勘。

(中時)