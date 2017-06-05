馬英九幽默唱作介紹南沙群島
前總統馬英九卸任後重返校園，擔任東吳大學無給職榮譽教授，五日他在東吳大演講，題目為「國際法與南海風雲」。馬英九以幽默活潑的方式介紹南沙群島。
他提到二戰結束後，我國派了四艘軍艦前往接收南沙西沙各島，其中四個島已接收的軍艦命名，西沙的兩個是永興島和中建島，南沙的是太平島和中業島。
馬英九提到西方命名黃岩島為scarborough,是因為曾有這名稱的一艘船在此沉沒。馬還提到有首有名的老歌就叫斯卡博羅市集，問大家知不知道？現場學生一時沒有想起來，馬就當場獻唱了五六句，學生就想起了。
馬英九指出菲律賓本來因為此島提交國際仲裁， 換總統後杜特蒂務實，訪大陸帶了一堆企業家，一再表示不談仲裁，和大陸談成了大量合同，大陸後來和菲律賓談表示，你漁民來我不趕你走，但主權是我的。
接著馬英九提到南沙群島當中有個南威島，越南占領的，英文名叫sprat island，跟南沙群島Spratly islands一樣。接著他說南沙還有還有咱們馬家的馬歡島，馬歡是當年鄭和下西洋時跟隨的部將，馬英九演講結束時還敢謝東吳校方讓他總統卸任後還有工作，全場演講以幽默方式進行。
(旺報)
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