高市鼓勵青年善用求職資源 短片徵選祭60萬

勞工局舉辦短片徵選，祭出60萬獎金，盼提升青年使用就服站資源。（柯宗緯攝）

勞工局舉辦短片徵選，祭出60萬獎金，盼提升青年使用就服站資源。（柯宗緯攝）

勞工局舉辦「最佳就服員票選」，希望求職者多鼓勵就服員。（柯宗緯攝）

鳳凰花開畢業季到來，社會新鮮人將投入職場。高市勞工局統計，年輕人到就服站找頭路少之又少，只占2成。勞工局首度舉辦「就服站形象短片徵件」，鼓勵青年拍下求職過程，祭出近60萬獎金，盼大眾多多利用就服站提供的多元服務。

勞工局長鄭素玲表示，就服站常見中高齡者、弱勢族群，年輕人習慣上人力銀行網站、親友轉介紹謀職，若履歷石沉大海或多次面試未獲錄取，面對挫折往往不知所措，延誤更多求職機會，盼透過活動拉近青年與公立就服機構距離，並擺脫「就服站工作選擇有限」刻板印象。

以往勞工局自行拍攝「就服站形象短片」，今年首度公開徵選。陳石圍說，短片分為趣味、教育、情感、紀錄等四大主題，任選其一拍片紀錄自身或親友到就服站求職過程，收件即起至10月5日，民眾可預約各就服站配合拍攝。

此外，也鼓勵民眾到就服站時，給予辛勞付出的就業服務員打氣，特地舉辦「最佳就服員票選」活動，即起至7月10日，民眾到7個就業服務站辦理業務後，索取選票貼紙為就服員評分，可獲限量小禮物。

訓就中心主任陳石圍指出，高市就業服務站7站，包括楠梓、左營、三民、中區、前鎮、鳳山、岡山，另設有28個服務台，提供年輕人釐清職涯方向，避免所學與市場脫節，設有一對一諮詢、面試技巧等服務，讓求職者更有目標。

(中時)