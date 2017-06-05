駁關說指控 邱太三最快周三告名嘴

法務部長邱太三不滿名嘴黃越宏、節目主持人廖筱君、律師周武榮等人，在政論節目不實指控他關說妻子回任法官，本月1日公開要求黃等3人5日內道歉否則提告。據了解，邱太三已找好律師團，刻研議提出刑事或民事自訴，或一併起訴，最快本月7日就會提告。

據指出，邱太三給黃越宏等人的最後期限是明日晚間12時前，若未得到公開道歉，最快後天提出自訴。

(中時)