「幹話」風水輪流轉 政客耍嘴皮「等著被選票教訓」

中天新聞

暴雨重創全台，2日蔡總統挨批「神隱」，週末終於動起來勘災，但是行程安排竟然還分藍綠？重災區南投過門不入，在雲林，記者提問「現在才來勘災會不會太慢」？蔡總統「不會太慢吧」！而當記者抱怨沿路到處淹水，總統又臨時變更行程害媒體趕不上，蔡總統竟然笑著回答：「我不是在這裡等你們了嗎」！這是自以為幽默，或是真的如此輕蔑？這是勘災，還是出巡？5日《美麗島電子報》最新民調，蔡總統滿意度只剩25%，意外嗎？

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從上上週端午假期蘇花斷路，到上週的全台暴雨，蔡政府從上到下都表現出一種極度顢頇、麻木、毫無同理心，外加自我感覺良好。回想過去馬政府執政期間，碰上了八八風災，蔡總統說薛香川陪父親吃粥「讓她氣到想砸電視」；評論馬總統搭直升機勘災，說「要他坐車去」；評論救災，又說內閣一定要改組，要讓馬總統「自斷一臂」，但如今呢？蔡政府個個「好官他自為之」，民進黨趕緊「圍魏救趙」群起圍攻發文抨擊蔡總統的羅智強。更扯的是交通部長賀陳旦，2016年桃機淹水說是前朝「人禍」，又保證問題都已改善，在民進黨執政後，桃機不會再淹水，結果一年後的同一天，桃機再度淹水，這回賀陳旦竟然狡辯說是「漏水非淹水」！「幹話」說盡，百姓都在看眼裡！

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全台慘淹，前內政部長李鴻源批評「撒錢搞建設不能解決治水問題」，結果引來政務委員張景森痛批是「說幹話」，然後自誇前民進黨執政時期的員山子分洪，8年800億元治水多棒棒。但張景森是現任政委，有閒到「打嘴砲」嗎？李鴻源對於「前瞻計畫」的批評，聚焦在不能只想著撒錢，而所謂讓各縣市提案的「競爭型預算」，更無法解決整體國土規劃的問題。而在這回暴雨重創台灣之後，包括蔡總統，行政院長林全都鬆口「前瞻計畫」可以調整，但一個問題是，讓各縣市政府「搶錢」，真能解決水患嗎？而更有玄機的是，蔡總統與林全如今口徑一致說，因為水患，所以「前瞻計畫」的「水環境計畫」很重要，所以「前瞻計畫」一定要盡速通過。但卻隻字不提最受詬病的各種軌道計畫到底要不要調整，難道是想操作天災，趁機包裹強推過關嗎？

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「國昌佬濕」2日被痛批只會作秀，根本不在乎選民死活之後，上週末可說是卯足了全勁，不但爬土石流，又是指點鋼筋，又是批評管線。還緊貼前來勘災的行政院長林全，有多近，黏多近，儼然成了新北市長。勘災政治學，有像蔡總統這種冷淡到麻痺的，也有像黃國昌這種作秀的肉麻的，真的很不簡單耶！

英國再爆重大恐攻，至少7人死亡，伊斯蘭國已經坦承犯案！今年第三次，而且就在大選前夕，鎖定英國目的到底為何？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)