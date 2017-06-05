深耕服務學習 南開科大建立志工正確觀念

▲南開科大學務長陳榮煇期勉學生落實學習與服務結合，發揮陽光利他精神，服務社會。（楊樹煌攝）

▲南開科大學生熱烈參與「深耕服務學習」志工訓練的上課情形。（楊樹煌攝）

南開科技大學為落實服務學習方案，提升學生從事志願服務工作的專業知能，〈5〉日舉辦「服務學習志工訓練」，不但引領同學進入志願服務工作的真實面貌，也為同學建立擔任志工的正確觀念及態度。

南開科大服務學習志工訓練，排定的課程包括對志願服務基本的認識、志願服務的內涵、志願服務倫理、志願服務發展趨勢、志願服務法規之認識、快樂志工就是我及志願服務經驗分享等課程。

由於講師們上課方式多元，除以專業學理介紹志願服務相關內涵、法規、發展趨勢等，更透過照片、紀錄片及真實的案例等生動活潑的教學方式，不但建立起同學擔任志工的正確觀念與態度、並開拓他們人生的新視野。

該校學務長陳榮煇表示，校方規劃志在八方精神推動計畫，主要是期待透過特殊訓練，培育參與學生都能關懷社會、服務大眾，落實學習與服務結合之理念，一輩子都能發揮陽光利他精神，服務社會。

(中時)