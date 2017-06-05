【樂公益 ‧ 角落動物園】第一集首播囉!!

「一個改變，也許就在角落 」流浪不是牠們的錯！請鎖定>>Lecoin ‧ 樂公益 角落動物園！

我們專為這些不能說話的流浪動物發聲，並拜訪所有正在幫助浪犬的中途之家，希望能讓大家更了解浪浪的可愛，並幫助浪浪找到下一雙能溫暖擁抱牠們的手。

「一個改變，也許就在角落 」

流浪不是牠們的錯！現今，還是存在著許多流浪動物的問題，也不時聽到無良飼主惡意拋棄這些可愛的毛孩子們。

但是在台灣，有一群人正默默的幫助這些可愛的寶貝，他們提供一個暫時的棲所讓毛孩子有機會找到下一個愛牠的主人，並努力宣導以領養代替購買，希望社會大眾能夠了解並關心每一個可愛的浪浪們。

請鎖定>>Lecoin ‧ 樂公益 角落動物園

播出時間：每周一 中午

(中時電子報)