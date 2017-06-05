第5屆國家環境教育獎　桃園抱回3獎

歐萊德實踐綠色生產鏈。（環保局提供）

吳聲昱撈起田蚌展示生態復育之效。（環保局提供）

中興國小將環保理念落實校園生活。（環保局提供）

第5屆國家環境教育獎今天在台北舉行頒獎典禮，代表桃園參賽的歐萊德公司、水生植物專家吳聲昱及中興國小，從全國競爭者中脫穎而出獲得特優與優等。

環保局表示，代表桃園市入圍第5屆國家環境教育獎決審的歐萊德，不僅研發綠色產品，公司內部也實踐綠色生產鏈，從上游的產品製作開始到下游的瓶罐回收，流程都堅持永續環保，員工也年年參與淨灘、熄燈活動，是綠色永續與企業倫理的楷模，這次則抱回桃園市首座國家環境教育特優獎，改寫桃園市環境教育獎推展5年來的歷史。

代表參加個人組賽別的吳聲昱則是臺灣著名的水生植物專家，長期復育各種珍稀的植物，數10年來復育上百種珍貴水草，並將生態保育的觀念教授給下一代，吳聲昱更因應各地污染特性的差異，將不同的植物運用在溪流生態、濕地淨化、污水處理等層面，獲得各界好評。

參加學校組的大溪區中興國民小學，則是將環保理念落實校園生活，如魚菜共生、腳踏車果汁機、甲蟲食堂、落葉堆肥等，環保局表示，希望各界單位透過產官學的合作方式，發揮環境教育的價值，共創美好環境。

(中時)