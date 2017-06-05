豬哥亮靈前歡樂嗨笑 藍正龍一出靈堂秒淚崩
「賀歲片天王」豬哥亮上月15日不幸癌逝，讓眾人無限惋惜，近來眾多親友前往他的靈堂致意，今天，與他合作過電影的男星藍正龍，偕柯佳嬿、王彩樺及導演葉天倫，到豬哥亮靈堂悼念，一行人入內後傳出歡樂笑聲，沒想到一出來，藍正龍秒掉淚，情緒落差極大。
據《ETtoday》報導，因合作《雞排英雄》、《大釣哥》而與豬哥亮培養出如父子般深厚感情的藍正龍，前些日子因為正在國外拍戲無法抽身，因此到今天才來看豬哥亮，一行人在現場待了90分鐘，靈堂裡頻頻傳出笑聲，藍正龍等人表示，一來豬大哥喜歡熱鬧開心，二來受到家屬的安慰，大夥就在豬大哥靈前大聊拍戲的趣事，氣氛才由悲傷轉換為歡樂。
然一行人步出靈堂受訪，藍正龍一提到豬哥亮，忍不住不捨的情緒，一掃剛才開開心心的氛圍，竟瞬間泛淚，他哽咽地說，很榮幸曾跟豬哥亮一起拍戲，意義非凡，直呼這對他而言，可說是一生最大的事情。
(中時電子報)
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