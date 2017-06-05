蔡姓男子駕駛的BMW X5中古車今天下午衝進中和區景平路騎樓，騎樓內20輛機車被撞得東倒西歪。（孟祥傑翻攝）

百萬BMW疑暴衝 撞進騎樓波及20輛機車

新北市56歲蔡姓男子今天（5日）下午1時許，駕駛剛買的中古寶馬（BMW）X5休旅車，行經中和區景平路110號門口時突然暴衝，蔡男急把車頭向右轉，衝進騎樓當場撞斷梁柱並波及約20輛機車，巨大聲響嚇壞附近住戶，所幸無人傷亡，警方已將蔡男帶回調查釐清事發原因。

蔡男表示，肇事的BMW為車齡16年的中古車，他剛買不到一周，今天下午開車返家途中，經過景平路110號前時，車子突然向前暴衝，他擔心撞上前方人車，將方向盤往右急打才衝進騎樓，一路從110號撞到116號牙科診所前才停下，他開車門爬下車時，自己也嚇到腿軟。

「幸好我往騎樓閃，不然繼續往前衝，真的可能撞死人！」蔡男心有餘悸表示，買下這輛車後才開第3次，不知為何會出問題，對於被撞壞的騎樓梁柱及20輛機車、3輛自行車與4家店面，他感到相當抱歉，一定會以保險理賠以示負責。

警方獲報趕至現場，對蔡男實施酒測後，酒精濃度為0，牙科診所護理師聽到門外有撞擊巨響，一回頭就看見肇事車撞到門口，嚇得當場楞住，過了幾秒才回神，直說：「好險沒衝進診所裡！」警方已將蔡男帶回派出所調查釐清事發原因。

(中時)