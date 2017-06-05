老鷹岩暴紅 民眾為自拍搏命演出

基隆老鷹岩由於居高臨下，擁有無敵海景，現在成了遊客自拍的地點，不過由於遊客涉險跨越欄杆爬到岩石上拍攝，北觀處將宣導遊客不要跨越欄杆，避免意外發生。（曾百村攝）

基隆老鷹岩由於居高臨下，擁有無敵海景，現在成了遊客自拍的地點，不過由於遊客涉險跨越欄杆爬到岩石上拍攝，北觀處將宣導遊客不要跨越欄杆，避免意外發生。（曾百村攝）

基隆老鷹岩由於居高臨下，擁有無敵海景，現在成了遊客自拍的地點。圖為從老鷹岩俯視外木山海灘。（曾百村攝）

民眾為自拍搏命演出！去年底宜蘭知名景點鷹石尖，因安全顧慮決定封閉，網友紛紛另尋拍照「秘境」，而位於基隆情人湖公園的「老鷹岩」同樣居高臨下看得到遼闊海景，成了遊客自拍新景點，而主管單位北觀處坦言無法可管，將豎立新告示牌警告遊客別涉險跨越。

基隆情人湖公園的老鷹岩是目前遊客拍照的熱門景點，由於當地有廣大的停車場，甚至還有台灣好行公車停靠站，所以遊客們都方便前往；要前往老鷹岩的環山步道坡度不高，適合全家大小休憩外，從入口處往上爬僅需20分鐘就能抵達觀景平台，因交通便利，所以吸引不少遊客上山觀景。

「這裡真的蠻漂亮的，不過就是要踏上老鷹岩拍照感覺有危險，要小心一點！」遊客指出，相較於宜蘭的鷹石尖，老鷹岩大約僅有200公尺海拔的高度，但是岩石下方就是外木山海灘，更經常有老鷹在上空盤旋，景緻相當宜人，由於鷹石尖已被「封存」，所以喜歡自拍遼闊海景照的遊客，都轉往老鷹岩、象鼻岩等地拍攝美照。

其實主管單位北觀處在老鷹岩旁，早已佇立警告標誌，表示該處是危險區域最好不要靠近，不過遊客多把提醒當作「耳邊風」，為了要自拍跟山海融為一體，乾脆跨越欄杆爬到岩石上，若發生意外，民眾恐怕欲哭無淚、也遑論獲得任何的賠償。

北海岸及觀音山國家風景區管理處秘書郭振陵表示，一般跨越欄杆要有違反公告禁止進入如保護、保育等才有罰則，該處將評估增設告示提醒，並請巡查人員加強注意，同時呼籲民眾為了安全不要跨越欄杆。

(中時)