64名ICA高中畢業生 獲104張海外名校入場券
鳳凰花開，驪歌聲聲，常春藤美式寄宿留學班ICA舉辦第11屆畢業典禮，包括授獎、頒證書、畢業生感言、師長祝福等全程美語進行，觀禮家長紛說「畢業典禮好國際化，令人終生難忘。」校方表示，64位畢業生除台灣人外，還有來自日韓、德國、馬來西亞及華裔美人，確實是小型聯合國。
畢業生學生會長黃姿錡以流利的英語揭開序幕，陳怡瑄等人代表畢業生致詞，感謝師長諄諄教誨，並透過影片回憶起就學以來的點點滴滴，現場洋溢溫馨歡樂氛圍，接著ICA Headmaster Dr. Cheska一一頒發畢業證書，期許學子踏出校門後，於各領域持續發光發熱。
Dr. Cheska表示，今年畢業生表現極為優秀，全數通過校內英語論文發表會，64名菁英畢業生取得美國、英國、加拿大、德國、澳洲、日本等104所知名大學的入學許可通知，並榮獲180萬美元入學獎學金。
日籍畢業生岡部一郎取得多所大學入學通知及高額入學獎學金，他最後選擇聖地牙哥州立大學，攻讀飯店管理系。在日本擔任教職的媽媽岡部亞希說，她多次來台尋找可以學習中文與英文的學校，北、中、南都各有口袋名單，最後透過友人推薦讓孩子就讀ICA，現在精通三國語言，非常感謝學校栽培。
畢業生林芳岑獲得紐約王色列理工學院、紐約理工學院、普瑞特藝術學院入學許可。畢業於高師大附中的她，立志要就讀國外大學，林芳岑說，在ICA除了課業學習外，還提供很多實驗課程、多元化的社團、國內外比賽等，讓她如願考上理想的大學。
畢業生許睿哲國三時，因無法適應傳統填鴨死背教育，在父親安排下，自新竹光復國中轉學至ICA。他說，這裡校風自由，讓他可以充分思考，在課堂上勇敢表達自己的想法，他吝找到學習方向，獲得海外8校入學通知，最後決定就讀科羅拉多州立大學化工系。
校方表示，ICA從成立至今，辦學績效深受家長與各國知名大學的肯定，連年通過WASC（美國學校認證組織）評鑑，學生的學習進路與國外大學無縫接軌，畢業生可循國內的升學管道，也可以申請就讀美加、歐洲等海外名校。
(中時)
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