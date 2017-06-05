僅60名學生 二林興華國小挺進世界機關王大賽
彰化縣二林鎮興華國小參加「2017世界機關王大賽 」過關斬將，繼縣賽後3日代表彰化縣贏得台灣區賽國小組第1名，校長莊世雄說，這群偏鄉小將初生之犢不畏虎，8月更將挺進中國，代表台灣與全世界數十支勁旅爭奪世界賽獎盃。
興華國小全校學生不到60人，因為看中世界機關王大賽以科學原理為基礎，且結合科學、科技、工程、藝術及數學等構面的學習與發展 ，不僅可以培育學生整合與動手操作能力，更能透過團隊合作競賽激盪創意，於是2年前開始發展積木教育。
莊世雄說，興華國小的孩子不僅學出興趣，更在短短2年就在世界機關王大賽中脫穎而出，甚至爭取到創校55年來第1次代表國家出國比賽機會，實在很不容易，期許孩子們要珍惜。
代表隊選手黃群淵說，台灣區賽時看到競爭隊伍的積木都非常壯觀，原來擔心成績會比不上，但隊友們抱著穩扎穩打的態度應戰，把每道關卡都做得非常確實，他認為這就是獲勝的關鍵。
洪靖雅說，她從小就喜歡積木，堆積木可以訓練讓自己更專注；陳雅欣表示，比賽前的練習，練到手都破皮再破皮，成績揭曉時，「感覺好像在做夢」。吳思萱則說，進入世界賽很開心，她希望興華是永遠的第1名。
(中時)
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