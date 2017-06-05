楊乃文從裡紅到外 為金曲封后早早準備

楊乃文為CORUM崑崙表站台，從裡紅到外，自我調侃是為金曲獎早早做準備求好運。(CORUM提供)

以《離心力》一輯再度角逐金曲歌后的楊乃文二度奪下后座呼聲極高，今出席CORUM崑崙表活動，一身大紅色禮服，小蠻腰伴隨鏤空設計若隱若現，對於能否再度封后，楊乃文說，自己本就容易緊張，當天一定更緊張，但盡量平常心，不過隨後她也補上「得獎也不錯」，看來對拿獎還是有所期待，被問到有沒有信心？她則回說「這跟信心沒關係，每屆評審的喜好都不同，大家都有機會，也沒有把任何入圍者視為敵人，大家都是朋友！」

雖說平常心，也還沒準備好登紅毯的禮服與得獎感言，但楊乃文可是早早就準備好幸運物，她大膽打趣說「今天從頭到腳全身紅，就連『裡面』也是紅色的，算是在為金曲作準備了！」

(中時)