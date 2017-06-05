賴清德稱 他是親中又愛台灣

台南市議會今（5）日舉行市政總質詢，國民黨籍議員張世賢於質詢賴清德是否「反中」？賴清德表示，他不反中，他是親中又愛台灣。

張世賢表示，賴清德對於大陸有「反中」的想法，他表示尊重。賴清德隨即笑笑著說，他沒有「反中」，他是「親中」！張世賢質疑賴不是有台獨思想？賴清德仍笑臉表示，他是「親中愛台灣」，台獨不代表「反中」阿！他是尊重中國、親近中國、愛台灣！

張世賢說，大家將心比心，中國大陸的大餅大家都在搶，台灣不管是文化語言都相近，台灣最好和大陸通商，大陸有一帶一路，台灣只有一例一休。

張世賢又說，現在要給大陸管，他也不願意；賴隨即回，這就是台獨啊。張世賢質疑，賴的台獨又做不到！賴回說，照張議員的想法，生意就做不成了。

張世賢又調侃蔡小姐民調低，賴清德機會來了，應該當仁不讓，張世賢稱自己是最好配合的人，賴可以選正的、他（張世賢）願意當副手，或是他(張世賢)選正的，賴當副手，問賴清德敢不敢？

賴清德說，「這可以考慮啦」！不過賴隨即表示，還是把台南市的工作做好最要緊啦！

(中時電子報)