轉貼政府狂語錄 李明賢批蔡政府：製造政治口水

李明賢批蔡政府，要處理淹水而非製造政治口水。(圖/取自臉書)

近日狂雨強襲台灣，各地傳災情，而不少政府官員的「狂語」，更是讓民眾難忘。對此，國民黨文傳會副主委李明賢在臉書分享「本週政府狂語錄」，批政府要處理「淹水」，而不是製造「政治口水」。

李明賢在臉書分享《靠傳媒》製作的本週政府狂語錄，表示政府現下要處理的是淹水，而非製造政治口水，「然而，從蔡總統、賀陳旦、政院發言人徐國勇等人發言，是誰的政治口水比較多？」，並痛批選出一個會推卸責任的政府有何用，毫無同理心與包容心就是政客。

《本週政府狂語錄》中，包括蔡英文的「怕淹水就要支持前瞻基礎建設計畫」、「我是政府裡面最努力的那個人」，以及徐國勇的「天災不要無限上綱，什麼事都要部長、總統出來說話」，以及賀陳旦針對桃機禮品街積水，說出的「桃機這次是漏水不是淹水」等語。

(中時電子報)