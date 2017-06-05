不是幫黑道男友查？美女監理員洩密案僅她一人遭起訴

長相清秀的桃園監理站龔姓女辦事員，利用監理系統為具黑道背景的前洪姓男友查詢投資夥伴呂男的車籍資料，洪男不僅藉此精準掌握呂男行蹤及車主變更情形，並衍生出恐嚇、傷害等情案。但事件爆發後洪、龔分手，龔女獨自擔下罪行、洪男也堅稱從未請女友查詢資料，這宗一度引發外界矚目的美女監理員洩密案，最終只有龔女遭檢方依洩密罪嫌起訴。

檢方調查，自稱是竹聯幫平堂份子的32歲洪姓男子，2015年間因與呂姓男子共同經營健身中心出現經營糾紛，在桃園監理站服務的洪男女友龔女，8月間利用監理機關「M3系統」查詢呂男3部汽車的車籍資料，並將呂男把汽車登記在妻、母名下狀況告知男友。

洪男獲悉後，去年8月唆使10多名小弟在健身中心外集結，隨後利用召開股東會名義誘騙呂男到場後簽下讓渡書，引發糾紛。

事後呂男認為洪男竟能精準掌握他的行蹤，並對車籍等相關資料瞭如指掌，認為應有洩密之情，檢調據報後深入調查，意外查出洪男的龔姓女友利用職務之便，為黑幫男友查詢呂男車籍資料。

這宗無間道翻版的美女監理員為黑道男友查閱資料案爆發不久，龔女與洪男即因鬧翻而分手。龔女到案後坦承利用監理系統查詢呂男車籍資料，但卻表示是聽洪男聊天時獲悉，才自願為男友查詢業務資料，並非洪男唆使。

洪男也辯稱，他和呂男合夥經營健身中心，每天都在一起，早就知道呂男有3部車，但分別登記在老婆及母親名下，且他從未請女友代為查詢資料。

由於龔女堅稱洪姓前男友並未唆使查閱資料，獨自擔下所有刑責，檢方偵結洩密部分犯行後，依洩密罪嫌起訴龔女，至於洪男則獲不起訴處分。

(中時)