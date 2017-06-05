林明溱：總統、閣揆很關心南投災情，大家別誤會！

南投縣長林明溱表示，總統、行院長都很關心南投災情，請大家不要誤會！（廖志晃攝）

針對外界質疑，總統蔡英文、閣揆林全勘災「跳過」南投，是否藍綠有別？

南投縣長林明溱5日表示，總統蔡英文及行政院長林全，3日下午都有打電話關心災情，並表示要來南投勘災，但因當時許多道路中斷、雨勢仍大，所以就暫時婉拒他們的好意，只希望災後重建工作，能得到中央全力的協助，電話中林全院長也欣然同意，表示會全力協助南投復建。

林明溱表示，蔡總統和林院長都是好意，也相當關心南投縣的受災情形，救災無關藍綠，請大家不要誤會。

他在電話中向蔡總統報告，縣府會以最快的速度協助災民後續安置，並完成道路搶通等救災工作，待縣府完成災害調查及資料彙整後，將會上報中央爭取經費進行災修重建工程，屆時也希望中央能盡速核定補助。

(中時)