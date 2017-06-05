中國新歌聲台灣區海選 19歲女孩林筱庭獲冠軍

19歲林筱庭在「中國新歌聲」台灣區海選裡摘冠。（李義攝）

高雄市前鎮高中美術班畢業生林筱庭熱愛歌唱，遺傳媽媽的好嗓音及鐵肺，參加中國新歌聲台灣區決賽，以一曲「燈塔」在眾多競爭者中穎而出，贏得冠軍，將前往上海參加現場比賽。她正在準備大學指考，她說，如果比賽與指考撞期，會放棄指考參賽，一圓歌唱夢。

台灣區海選賽，吸引500多付好嗓音參賽，來自高雄市林園區純樸林家村的19歲女孩林筱庭，以一曲曲高張力的歌曲，過關斬將一路挺進決賽。最後再以一首「燈塔」，贏得裁判的青睞獲得冠軍。

就讀美術班，寫的一手好書法，但骨子裡的歌唱細胞一直活躍著，心中的歌手夢在升學壓力下曾經熄滅。直到學校熱音社徵求主唱，她高吭令人驚豔讚嘆的嗓音與技巧脫穎而出，才又重燃唱歌的熱情。

未受過專業訓練，但飆起高音，頗有直追歌手李佳薇的氣勢，林筱庭笑說，可能是遺傳自家人愛唱歌的基因。

父親是某科技公司高階幹部，他原不希望女兒走演藝界，但筱庭就讀大學的姐姐卻力挺，自掏腰包在比賽前送妹妹去學了4堂發聲課，因為不想見到妹妹傷到嗓子。

去年考取大學後，林筱庭覺得不理想而決定重考，這段日子裡，除了讀書之外，就是自己上網找比賽，看到中國新歌聲海選，決定挑戰更大的舞台。

未料，人生的第三場比賽就奪得冠軍，以西方歌手席琳狄翁、東方張惠妹為目標的信念更為堅定了。

家人被她的熱情感動，轉而力挺支持。林筱庭坦言，拿到冠軍後心理壓力很大，每天醒著的時間就引吭練歌，盼能為台灣爭光。

不過，比賽時間如果與指考衝突時該怎麼辦？林筱庭堅定地說「會棄考就歌」，勇敢去追夢築夢。

(中時)