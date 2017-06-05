屏科大和拜耳簽合作 研究有效又不傷身農藥
屏東科技大學植物醫學系與台灣拜耳公司簽訂合作策略聯盟，希望藉由雙方交流，擬定更多對環境友善的病蟲草害防制策略，減少或避免農藥殘留問題。屏科大植醫系是台灣唯一且最早成立，專門培育植物病害、蟲害及草害診療專長的科系。
植醫系前身為植物保護系，成立至今已40多年，曾培育許多植物保護專業技術人才，課程學習植物病蟲害及雜草防制、診斷及綜合管理實務訓練。植醫系和許多國內外廠商都有合作，這次簽合作的拜耳已有153年歷史，是全球第3大作物科學公司。
簽署合作內容包括拜耳提供校外實習機會，同時聘任農藥產業界專家協同教學，讓學生提早認識相關產業的生態與經營策略，對於學生未來就業更有幫助；雙方也會進行研發及研究交流。
植醫系助理教授楊永裕說，目前業界發展方向是生物農藥及綠色農藥，即對環境更好，更不會殘留或造成負荷的藥劑，利用大自然一物剋一物的概念。例如國內最夯的蘇力菌，及專剋荔枝椿橡的平腹小蜂，都是能讓昆蟲或病毒死掉，但不會對人體造成影響。
學校也有老師從環境中篩選有益微生物，發展成生物農藥；或開發可誘導植物對病蟲害產生抗性的技術。雙方希望藉由合作，讓產學獲得相輔相成效果，一起開發病蟲草害防制相關技術，造福更多的，社會與環境。
(中時)
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