安以軒夏威夷婚禮 CEO老公包辦200親友機票食宿、伴手禮5.5萬元！

安以軒與老公陳榮煉出席迎賓晚宴。（ 安以軒工作室提供）

安以軒與老公陳榮煉和賓客們一起出席迎賓晚宴。（ 安以軒工作室提供）

安以軒與老公陳榮煉送的伴手禮超高檔。（ 安以軒工作室提供）

安以軒與老公陳榮煉及好友胡彥斌出席迎賓晚宴。（ 安以軒工作室提供）

安式企業姊妹淘齊聚。（ 安以軒工作室提供）

安以軒和澳門德晉集團CEO陳榮煉3月登記結婚，將在美國夏威夷時間5日舉辦浪漫海島婚禮，來自世界各地的賓客陸續抵達，4日晚間新人在下榻酒店舉行迎賓晚宴，除了安氏企業姊妹淘劉品言、夏于喬、白歆惠、陳喬恩、Linda外，還有好友胡彥斌、黃湘怡等人都出席，新郎的好兄弟陳小春、陳國坤等人也遠赴夏威夷祝賀，晚宴星光熠熠。

事事周到的陳榮煉被暱稱為小叮噹，和講究細節的安以軒對婚禮每一個環節都別具用心，也因此忙得人仰馬翻，籌備婚禮期間，她求好心切，幾度累到不成人形，只為了能讓大老遠飛到夏威夷參加世紀婚禮的親友們能賓至如歸。親友們到了下榻酒店，打開房門就會看到第一個驚喜，原來小倆口為賓客們準備的豪華伴手禮，既精緻又實用。

伴手禮以有兩人英文名字第一個字大寫為Logo的環保袋，裝了不少在夏威夷派上用場的精品，就像陳榮煉的綽號「小叮噹」一樣，可以挖出不少寶物，除了有台灣專利的HOII防曬遮陽帽外，一頂要價約4000元台幣，還有一把光學HOII木傘市價6000台幣，以及為婚禮量身打造的限量版特製最新款美圖手機，訂製吉祥價是9999元人民幣（約4萬5000台幣），還有精美詳盡的紀念小冊說明，從當地天氣到民俗風情的簡介，以及每日行程細節，讓人一目了然備感貼心，尤其木傘象徵「不散」，而「傘」字的結構正是象徵多子多孫多福氣，喜氣洋洋。這份伴手禮讓賓客們在夏威夷可適應晴雨，還能拍出唯美紀念照。

陳榮煉雖是辛苦白手起家，但愛屋及烏，對雙方親友十分大器，包辦約200名賓客在夏威夷4天3夜頂級酒店食宿，為的就是賓主盡歡，讓愛妻留下永生難忘的甜蜜記憶。安以軒對婚禮細節也事必躬親，2天前就隨婚顧團隊先到夏威夷，不停地開會、試妝髮、並且張羅安頓細節，希望親友們遠道而來，能留下最完美的記憶。

4日晚間（夏威夷時間）新人先在下榻酒店的濱海草地舉行露天晚宴，歡迎親友的到來，夏威夷天黑時間晚，賓客入席時，還伴著夕陽彩霞，浪漫極了。歡迎宴以夏威夷著名的呼拉舞開場，舞者還邀台下賓客跳舞，氣氛愉悅歡欣，新郎倌陳榮煉感性致詞，謝謝親友遠道而來。安以軒事先在晚宴邀請函上訂下Dress code黃色，她以平口灰色洋裝，上頭點綴春意盎然的黃色小花，俏皮可愛。

(中時)