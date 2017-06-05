中橫文山坍方雙向受堵 公路局待命搶修

中橫公路文山路段發生土石崩落，造成目前雙向受堵。（公路總局提供）

受到連日豪大雨影響，花蓮山區土石飽和，台8線中橫公路167.5公里處文山路段的隧道口前，下午4時23分發生落石坍方，造成雙向道路受堵，洛韶工務段長張宇博表示，已派員待命搶修，由於現場仍有間歇性落石，目前通車時間未定，提醒用路人注意安全。

(中時)